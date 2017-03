Robert Rauschenberg a la Tate Modern

La Tate Modern de Londres presenta fins al 12 d’abril del 2017 una exposició de Robert Rauschenberg.

L’exposició, organitzada en col·laboració amb el Museu d’Art Modern de Nova York, és la primera retrospectiva a gran escala que es presenta des de la mort de l’artista l’any 2008. La mostra esdevé una oportunitat única de veure els grans préstecs internacionals de l’obra de Rauschenberg en un mateix espai. Robert Rauschenberg, juntament amb Jasper Johns i Cy Twombly, va trencar el domini estilístic i conceptual de l’expressionisme abstracte dels anys cinquanta tot ampliant els horitzons de l’art. De les pintures que inclouen llums intermitents fins a una cabra d’Angora de peluix, l’interès de Rauschenberg per incorporar coses que va trobar als carrers de Nova York no va tenir límits. Rauschenerg posseïa l’habilitat de reutilitzar objectes que d’altres rebutjaven, als quals atorgava una segona vida. Cada sala expositiva captura un moment diferent del viatge artístic de l’artista, des de la resposta primerenca de Rauschenberg a l’expressionisme abstracte fins als seus últims treballs saturats d’imatges i color. Contemplats en el seu conjunt, mostren com Rauschenberg va replantejar les noves possibilitats de l’art en el nostre temps.

A la imatge, Robert Rauschenberg. Retroactive II. 1964. Museum of Contemporary Art (Chicago).

