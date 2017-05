“Robert Mangold. Obras de 1972 a 2005” a la Galeria Elvira González

La Galeria Elvira González inaugura, el 24 de maig, l’exposició Robert Mangold. Obres de 1972 a 2005, que reuneix pintures, de més de tres dècades, de la producció d’aquest gran artista nord-americà, representant del moviment minimalista, que es desenvolupa a Nova York a partir de finals dels anys 60.

Robert Mangold (Tonawanda, Nova York, 1937) explora nous formats ja des dels principis de la seva carrera, realitzant sèries de pintures que aprofundeixen en la forma i el color. Des de mitjans dels 60 i durant la dècada dels 70, Mangold evoluciona utilitzant taulers de masonita amb els quals realitza diferents formes i estructures, que va agrupar en sèries com Walls, Àrees, W, V o X.

Com a conseqüència d’aquestes primeres obres, Mangold ha estat considerat un dels membres iniciadors del moviment minimalista. La carrera de Mangold està enfocada a la investigació de la pintura a través dels principis bàsics de la pintura moderna amb la creació d’objectes geomètrics en una gran varietat de gammes cromàtiques, articulades amb traços geomètrics en grafit sobre llenços únics o compostos per diferents panells , on les formes delineades en grafit rivalitzen amb les formes del propi suport.

Entre 1980 i 1986, realitza tres grups de pintures molt dinàmiques i gairebé arquitectòniques, anomenades XS, + S i Frame Paintings, que marquen un canvi en la seva carrera a més de ser considerades icòniques en la seva producció al ser exemple d’una pintura més consolidada i d’un pensament artístic madur, fruit de vint anys d’experimentació. Cadascuna de les obres inscrites en aquests grups presenten unes regles on els llenços tenen unes mesures determinades i han de ser col·locats en una direcció específica, passant d’uns rectangles de mesures concretes a altres cada vegada més estrets, minimitzant-los fins al punt de ser substituïts per barres d’alumini. Pel que fa al color, Mangold passa de pintar obres monocromàtiques a combinar taronges i grocs, roses i blaus, grisos i ocres, amb la intenció de ressaltar mitjançant la pintura la forma de la tela.

L’exposició es completa amb obres de la dècada del 2000, de la sèrie Columns, que de nou ens porten al món clàssic que tant ha interessat Robert Mangold, i on les columnes, algunes de més de tres metres d’altura, combinen la rigidesa de la forma del llenç amb la sensualitat dels traços en grafit, sempre fent ús de colors molt subtils.

Robert Mangold. Obres de 1972 a 2005 es pot veure a la galeria Elvira González (carrer Hermanos Álvarez Quintero, 1) de Madrid del 24 de maig al 25 de juliol.

