Riudebitlles Territori d’Art arriba a Bahrain i França

Els treballs de quatre artistes de Riudebitlles Territori d’Art (RTd’A) han viatjat a Bahrain, al Golf Pèrsic, on estan exposats a l’Albareh Art Gallery de la capital del país, Manama (Regne de Bahrain), del 7 de març al 7 d’abril de 2017, dins els actes oficials de la Primavera de la cultura que organitza el país. En la mostra Out of time, comissariada per Jehan Saleh, es poden veure els treballs dels Riudebitllencs Abdellah Ahaddaf, Aura Gumà, David Ribas i Miquel Sabaté entre d’altres artistes internacionals. Es tracta d’una exposició col·lectiva d’artistes d’Extrem Orient, Japó, Holanda i del Mediterrani que han treballat sobre paper fet al Riudebitlles.

D’altra banda, el 10 de març obre l’exposició de ruscos pintats Bee my muse a la Ferme d’Icart, a Montels (Pirineus de l’Arieja, França), que es va presentar el mes de febrer del 2017 a l’espai Satan de Sant Pere de Riudebitlles. Es tracta, també, d’un projecte que creua fronteres, ja que després de ser exposats, els ruscs començaran una producció de mel al Parc Natural Regional del Pirineus de l’Arieja durant la temporada 2017. Viuran, es transformaran gràcies al sol i la pluja, la pròpolis i la cera, les transhumàncies… acolliran milers de vides al seu interior. La natura, les abelles i l’apicultor acabaran el treball de l’artista. Les obres estaran completes quan la temporada haurà acabat.

Una vegada hauran complert la seva funció d’habitacle d’abelles, els ruscs pintats retornaran a Riudebitlles, i no tan sols es podran descobrir de nou, sinó també olorar i tastar la mel que s’hi haurà produït.

Així doncs, totes dues exposicions tindran un retorn a Riudebitlles. Artistes del món àrab, per una banda, i francesos, per l’altra, portaran els seus treballs a Riudebitlles.

A la imatge, fotografia de la mostra “Out of time”.

Etiquetes: Riudebitlles Territori d'Art