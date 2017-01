“Rituals de consum” de Damià Jordà al Club d’Amics de la Unesco

Del 12 de gener al 24 de febrer del 2017 es podrà veure al Club d’Amics de la Unesco del carrer El Cid, 12 d’Alcoi la instal·lació fílmica de Damià Jordà, Rituals de consum que compta amb la participació dels actors Rubén Mira i Toni Belda.

Damià Jordà (Alcoi, 1982) és Doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i el seu treball es divideix entre la recerca acadèmica, la docència i la producció artística. Aquesta producció se centra exclusivament en els llenguatges audiovisuals, en la frontissa que enllaça el video de creació amb el cinema experimental d’autor. La seva obra es caracteritza fonamentalment per la cerca de formes d’expressió narrativa mitjançant la construcció d’assajos i poemes visuals de clara influència cinematogràfica, així com d’eventuals propostes d’instal·lació que plantegen una reflexió formal sobre la nostra relació física amb la imatge audiovisual. Els seus treballs han sigut exhibits i reconeguts en l’àmbit internacional a ciutats com Berlín, Hèlsinki, Belfast, Nova York, Miami, Hanoi, Ciutat de Mèxic o Bons Aires.

El concepte de ritual navega entre el fet sagrat i el fet profà. Entre el cerimoniós i el quotidià. La programació cognitiva oberta de l’ésser humà ens obliga a aferrar-nos a processos, a convertir-nos en addictes als rituals. Totes aquestes representacions, aquests rituals i aquestes formes d’entendre i relacionar-se amb la qüestió de les drogues, varien inevitablement en diferents segments generacionals. En aquesta obra, Damià Jordà se serveix de nombrosos materials extrets d’emissions televisives espanyoles de les darreres dècades, les locucions de les quals són reinterpretades pels actors Rubén Mira i Toni Belda. D’aquesta forma representa la desmesurada capacitat que té aquest mitjà per a construir opinions, judicis i fins i tot identitats, mentre pigmenta la realitat dels subjectes que ens sotmetem a la seva influència.

