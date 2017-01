“Rites d’iniciació” de Susana Ibáñez a la Factoria de l’Art

Factoria de l’Art i Desenvolupament inaugura el 2 de febre a les 20 h. l’exposició Rites d’iniciació de Susana Ibáñez. Comissariada per Alex martín Rodríguez es podrà visitar fins al 26 de febrer del 2017.

“Aquesta exposició és una oda a la rebel·lia, on la insolència, la impuntualitat, la ganduleria, la gola, la brutícia i la impuresa es castiguen en tots els àmbits i més encara en el femení. La pena màxima dels cossos ja no se centra en el suplici sinó en la pèrdua d’un bé, d’un dret. L’objecte de pena-entesa com a càstig-a partir del segle XIX passa a ser del cos a l’ànima. Per aquest motiu el major càstig per a una dona sigui la seva cosificació. El cos es converteix en un element de control biopolític i la medicina en una estratègia pròpia i resta sotmès a les disciplines: fàbrica de cossos subordinats i exercitats, supeditats a les fórmules generals de dominació. No és més que un intent de fuita a la submissió canònica imposada pels Mass Media i la indústria farmacològica.”, escriu Alex Martín Rodríguez.

