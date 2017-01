Rita Kernn-Larsen, pintures surrealistes, al Peggy Guggenheim

La col·lecció de Peggy Guggenheim de Venècia presenta l’exposició Rita Kernn-Larsen. Pintures surrealistes, comissariada per Gražina Subelytė, assistent de la comissaria de la Col·lecció, que inauguren els seus “Project Rooms“: dues noves sales d’exposicions al museu dedicat a les exposicions temporals.

Rita Kernn-Larsen (Hillerød 1904-Copenhaguen, 1998), un destacat artista surrealista danès, qui Peggy Guggenheim es va reunir a París el 1937, va ser convidat per Peggy l’any següent per exhibir les seves pintures al Guggenheim Jeune, Peggy’s galeria de Londres, un espectacle que inaugura la carrera Peggy’s amb l’art surrealista. Aquesta nova exposició reuneix exquisides pintures surrealistes per Kernn-Larsen, en l’actualitat molt poc coneguda fora de Dinamarca. Aquesta serà la primera presentació important de Kernn-Larsen’s fora d’Escandinàvia natal des de la seva exposició d’una dona al Guggenheim Jeune. Més de la meitat de les pintures seleccionades per a la mostra també s’exhibeix a Peggy’s 1938.

A la imatge, detall de Self-Portrait, 1937 de Rita Kernn-Larsen.

