“Richard Hamilton. Cas d’estudi” a l’IVAM

Del 10 de novembre al 26 de febrer del 2017 l’IVAM de València presenta Richard Hamilton. Cas d’estudi.

Els treballs que sempre va afrontar Hamilton des de la seva recerca creativa són d’una gran consistència conceptual. Potser aquí resideixi la percepció, aparentment paradoxal, de trobar-se obres de precisió masmediàtica, gràfica, escultòrica i plàstica molt definides en les seves solucions tècniques. Tal vegada per això la relectura de les seves propostes artístiques acaba per articular un ampli repertori d’aproximacions i temptatives canalitzades, més enllà del seu pop originari de finals dels anys 50 del segle passat, cap a un collage sense límits de gèneres, temàtiques o suports. En aquestes circumstàncies, la recerca i la indagació desborda tots els límits, codis i processos, puix que fins a la mateixa idea de representació, més tard o més d’hora, acaba també dirimint-se en les seves creacions.

Així, l’heterogeneïtat que ara s’exposa a l’IVAM amb motiu de la petita mostra dedicada a l’artista anglès suposa travessar l’itinerari reflexiu que el va portar a pensar sobre la societat de consum explotant, incisiva i irònicament, les imatges, icones, figures, personatges conjuntament amb interessos, conductes, desitjos i contradiccions. Trenta obres són suficients per tenir a la sala un “perpetu espectador interrogant” al voltant de les gents, els objectes, els interiors i els autoretrats que, en la seva major part pertanyents a la col·lecció del museu, van filtrant els sentits i perifèries surreals sota el to de la reapropiació duchampiana. Reconstruint el Gran Vidre o furtant-li, al crític d’art, el seu somriure com una pròtesi dental, la política i la vida són l’entorn criticat per un artista que mai va deixar de ser un delineant d’àmbits paral·lels, espais en la contigüitat dels quals subjeu allò culte i allò popular, tots dos col·laborant cap als marges d’una pragmàtica fascinació. Per tant, en l’exposició s’articula un assaig a partir dels gèneres que l’artista britànic Richard Hamilton (Londres, 1922-2011) va fer seus durant sis dècades de trajectòria artística, il·lustrada també amb tres projeccions fílmiques a partir de les quals serà possible oblidar, per exemple, quina colònia ens van regalar per Nadal.

A la imatge, Fashion plate ca. 1969/1970. Richard Hamilton.

