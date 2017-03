Riaza celebra l’arribada de la primavera

annaïs miró

El diumenge 19 de març de 2017 a les 12h. a APGallery, al Carrer de la Fuente, 5 de Riaza, i dins el marc de l’exposició La Trama de la Vida de l’artista Lucía Loren, se celebrarà l’arribada de l’equinnoci de primavera amb una performance a l’aire lliure. Una acció de sembra i cants realitzada per l’artista i educador ambiental Mario Vega. Aquesta performance és una de les accions que es realitzaran com a part de la intervenció “El cicle de nitrògen”, proposta específica de Lucía Loren per al prat de la galeria. Aquesta intervenció s’anirà transformant al llarg de les onze setmanes que durarà l’exposició i quedarà com a petja de la mostra. APgallery és un espai de creació i galeria d’art dedicada a la difusió dels llenguatges artístics, així com la seva relació amb la natura i el paisatge cultural, mitjançant exposicions, tallers de formació i intervencions sobre el paisatge. El treball de Lucía Loren s’emmarca dins del Land Art, corrent de l’art contemporani que utilitza els materials i el paisatge natural com a base per a les seves creacions, però el seu discurs incorpora una reflexió acurada sobre la fragilitat dels ecosistemes vulnerables, i apel·la a la necessitat de recuperar relacions d’equilibri entre la natura i la cultura.

Etiquetes: APGallery · Lucía Loren · Mario Vega · Performance · primavera