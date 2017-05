Revela-T 2017, el festival de fotografia analògica, celebra la cinquena edició

La cinquena edició del Revela-T, el festival de fotografia analògica, tindrà lloc del 19 al 28 de maig a Vilassar de Dalt. El certamen per primera vegada proposa un tema comú que donarà coherència a les més de 50 exposicions de destacats fotògrafs i galeristes de primera línia internacional i nacional. Revela-T reivindica la fotografia sense presses o Slow Photo, i va dirigit als amants de la fotografia en general, especialment als amants de la fotografia química o analògica, pels qui el tempo també forma part del procés i del resultat.

Entre les exposicions destacades, hi ha les de Kazuma Obara, Munemasa Takahashi, Manabu Yamanaka, Juanan Requena, Estela de Castro, Albarrán & Cabrera, Tagomago Collectors, Eduardo Momeñe, Jordi Esteva, Pam/Plossu i Peter de Graaf. El gruix del festival és principalment expositiu, però paral·lelament, també s’organitzen moltes altres activitats com tallers, xerrades, demostracions, projeccions… que ajuden a conscienciar al públic de la importància de la fotografia analògica en el món de l’art i la cultura.

El públic assistent podrà conèixer les exposicions d’autors internacionals com But who or what are we dealing with? de Frank Falckenhaus, Mr.G. de Gilbert Garcin, Jannah de Giulia Iacolutti, 30 de Kazuma Obara, Stenoscopes de Laurie Baggett, Gyahtei: Resigned to Death de Manabu Yamanaka, Visa me de Martin Brandau, Pam/Plossu de Max Pam & Bernard Plossu, El lado oscuro de la luz (o lo que esconden las luces invisibles) de Camilo Sabogal, Lost&Found de Munemasa Takahashi, La cuarta pared de Diego Ballestrasse, Retratos del textil de Markus Kaesler & Jesús Joglar, Half way to low tide de Peter de Graaf, Ipseity de Pierre Van de Vliert, Hidden Within de Steve Lovegrove, We are back de Tagomago Collectors Project, La vida de los ángeles de Wara Vargas i Zdjęte de Tomasz Kowalczyk.

Dins de l’Off Revela’t, la programació paral·lela del festival, es podran veure les exposicions Más allá del bosque de Dani García Sarabia, Selected work de Taichi Gondaira i Un dia en Revela-t de Xavier Gómez. Del 26 al 29 de maig de 2017 se celebrarà una fira comercial amb reconegudes marques del sector com Fuji, Lomography, Disefoto, Quimics Dalmau i amb un gran número de venedors de material, càmeres, carrets, químics… En total hi haurà 21 carpes. Algunes de les marques i col•lectius també faran demostracions de productes o tècniques. Moltes altres activitats lúdiques com l’espectacle La Llanterna Màgica, trobades de diferents col·lectius, i la ja tradicional foto de grup, la Paella Popular i la Festa ReBela-T a la carpa gegant del Parc de Can Rafart, un espai de networking, on conèixer a gent de tot el món, practicar idiomes, divertir-se i compartir la passió per la fotografia.

A la imatge, fotografia de Munemasa Takahashi.

Etiquetes: Juanan Requena · Kazuma Obara · Manabu Yamanaka · Munemasa Takahashi · Revela-T