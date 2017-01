Reus inaugura oficialment la Capital de la Cultura Catalana 2017

La ciutat de Reus ha viscut el dia 28 de gener al vespre a la plaça del Mercadal l’espectacle inaugural de l’esdeveniment Capital de la Cultura Catalana 2017, que durant tot aquest any porta a la ciutat una programació carregada d’actes culturals. Prèviament, a les 18 h, s’ha portat a terme l’acte oficial d’obertura de la capitalitat cultural al Teatre Fortuny on l’alcalde Carles Pellicer, el conseller de Cultura Santi Vila, el president de la Diputació Josep Poblet, la regidora de Cultura Montserrat Caelles i el president de l’entitat Capital de la Cultura Catalana Xavier Tudela han donat el tret de sortida d’aquest esdeveniment.

L’alcalde Carles Pellicer ha reiterat la importància d’aquest esdeveniment per a la ciutat de Reus i l’ha qualificat com una gran oportunitat per projectar encara més la capitalitat cultural de Reus i oferir a la ciutadania noves propostes culturals innovadores i de qualitat. El conseller de Cultura Santi Vila ha felicitat la ciutat de Reus i ha expressat el suport del Govern de la Generalitat a aquesta iniciativa que any rere any recau en una ciutat catalana diferent. Per la seva part el president de la Diputació de Tarragona Josep Poblet ha explicat que la Diputació posa a disposició de la capitalitat cultural importants recursos per fer possible que l’esdeveniment sigui un èxit i ha felicitat la ciutadania i el teixit associatiu local per la gran qualitat de la programació prevista.

Un cop ha finalitzat l’acte oficial inaugural al Teatre Fortuny, dirigit pel dramaturg Francesc Cerro-Ferran, s’ha realitzat un desplaçament en comitiva acompanyat amb els Gegants de Reus, representants d’entitats i representants institucionals per la plaça de Prim i el carrer de Monterols fins a la plaça del Mercadal. Al mateix temps, els Campaners de Reus han fet sonar les campanes de la Prioral de Reus.

El muntatge al Mercadal ha estat dirigit per l’artista i gestor cultural Leandro Mendoza, de la companyia Cíclicus, que ha proposat un esdeveniment escènic de continguts circenses, que ha evocat la capitalitat de Reus en l’àmbit del circ i les arts gestuals. Durant l’execució d’aquest muntatge hi ha hagut referències importants a la cultura popular local per reivindicar la riquesa del patrimoni festiu i tradicional de la ciutat i de les entitats que el protagonitzen. En aquest sentit, a l’espectacle hi han tingut part activa grups festius com els Nanos de Reus, els Xiquets de Reus, el Ball de Diables, l’Orfeó Reusenc, els Bastoners de la Germandat de Santa Llúcia, el Basilisc, l’Àliga de Reus i el Lleó de Reus.

Un cop s’ha acabat l’espectacle inaugural l’alcalde ha ofert una recepció a l’Ajuntament en la qual el conseller de Cultura Santi Vila i altres convidats han signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Reus. Les persones que han deixat la seva signatura i dedicatòria al llibre municipal han estat, a més del conseller de Cultura, la consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz, el president de la Diputació Josep Poblet, l’expresident del Parlament Ernest Benach, el president del Consell Comarcal del Baix Camp Joaquim Calatayud, el director del Teatre Lliure Lluís Pasqual i el president de l’organització Capital de la Cultura Catalana Xavier Tudela.

Més de 200 activitats

Amb més de 80 projectes confirmats i una previsió d’arribar a més de 200, que es desenvoluparan durant tot aquest any, Reus ha ostenta a partir d’aquest gener la Capital de la Cultura Catalana 2017. Entre els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de seleccionar els projectes confirmats hi ha hagut la seva qualitat, el fet que siguin innovadors i signifiquin una novetat per a la ciutat i que tinguin en compte la inclusió i superació de les barreres econòmiques i socials, que impliquin diferents col·lectius o també a les persones amb discapacitats. Tot això juntament amb una important valoració de la creativitat, la presència de talent emergent, l’experimentació cultural, la sostenibilitat i la projecció de futur que puguin tenir les propostes.

Entre els principals objectius de la Regidoria de Cultura hi ha el de poder fer arribar la cultura al conjunt de la ciutat, de manera que es treballa per fer-ne partícips els diferents col·lectius ciutadans, entitats veïnals i grups de participació ciutadana de manera que la ciutat s’ompli de cultura.

El president de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha recordat la gran projecció tant nacional com internacional que aporta esdevenir la ciutat que ostenta la capitalitat durant tot l’any i ha explicat que des de diferents ciutats d’arreu del món es reben consultes i peticions d’informació sobre la programació prevista el 2017 a Reus.