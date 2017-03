Reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals de Catalunya i Andorra

L’Arxiu Municipal de Girona acollirà el dia 27 de març la reunió anual de l’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL) de Catalunya i Andorra. A la reunió hi assistiran 35 professionals en representació de 18 organismes i institucions relacionades amb la gestió i preservació del patrimoni audiovisual generat per les televisions locals.

El programa d’enguany inclou la presentació de les taules d’avaluació de la documentació audiovisual de les televisions, que s’han creat en el si de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNTAAD). La presentació anirà a càrrec del grup de treball constituït amb aquesta finalitat, en el qual participa un tècnic del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona, juntament amb altres professionals de Televisió de Catalunya, la Filmoteca de Catalunya, la Xarxa Audiovisual Local, l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’Arxiu Nacional d’Andorra i l’Arxiu Històric de Sabadell. La iniciativa de formar aquest grup de treball dins de la CNAATD va sorgir precisament a la reunió de l’OPATL que es va celebrar a Andorra l’any 2014.

A l’ordre del dia també es parlarà del projecte europeu PREFORMA, destinat a desenvolupar aplicacions de programari lliure capaces de verificar fitxers en formats estàndard de qualitat per a la preservació a llarg termini de continguts digitals. Les aplicacions orientades als formats digitals de vídeo poden ser especialment útils en els arxius de les televisions.

Una altre dels temes a tractar és una proposta del Servei de Coordinació General d’Arxius per a l’elaboració d’un estudi que permeti disposar de la informació rellevant de l’estat dels fons de les televisions locals i comarcals de Catalunya. A dia d’avui sabem que existeixen centenars de milers d’hores de televisió en els arxius de les televisions locals de Catalunya. Malgrat això, no existeix un estudi precís sobre el volum i la localització d’aquests arxius. Un estudi rigorós que permeti obtenir aquesta informació és un pas imprescindible per a la protecció d’aquest patrimoni.

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals és un projecte de col·laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de Catalunya i Andorra. Va néixer el 2008 per iniciativa de l’Ajuntament de Girona, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), i de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Des del principi, aquesta iniciativa fou possible gràcies a la participació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i de la Xarxa de Televisions Locals (avui Xarxa de Comunicació Local). Al llarg d’aquest temps, han participat a les reunions de l’OPATL (que se celebren alternativament a Girona i Andorra) més d’una trentena d’organitzacions entre emissores de televisió local i arxius.

A la imatge, programa de TV Girona.

