Retrospectiva de Miquel Torner al Fòrum Berger Balaguer

annaïs miró

Del 7 d’abril al 14 de maig de 2017, l’Aula de Cultura del Fòrum Berger Balaguer de la Fundació Pinnae de Vilafranca del Penedès, a la Rambla Nostra Senyora, 6, inaugura una exposició retrospectiva del Miquel Torner de Semir, pintor català reconegut internacionalment. Quaranta obres recullen part de la seva trajectòria artística. Miquel Torner va néixer l’any 1938 a la Garrotxa. És un prestigiós pintor de la Catalunya vella, culte i enamorat de la seva terra, l’Edat Mitjana i el Pirineu. Amb una extensa obra pictòrica d’estil renaixentista amb tocs barrocs i gòtics, va iniciar-se en el figurativaisme mediterrani, seguit per l’abstracció i posteriorment retornant a la figuració en un concepte més modern. El gran nombre d’influències que ha rebut Torner defineixen la seva obra com a pont entre el passat i allò que és nou. És precisament aquesta barreja entre l’antic i el nou on rau l’originalitat de la seva obra. La seva pintura es basa en la senzillesa, un traç fort, precís i incisiu que marca amb línies punyents les siluetes dels elements principals de cada composició i estableix una forma molt ben estructurada. Aquest traç contrasta amb un fons que conté figures i signes abstractes i cromatismes que conjuguen colors bàsics i vius amb tonalitats suaus. Així és com Torner aconsegueix obtenir aquest estil personal que comunica fàcilment sensacions positives, incitant a la imaginació per descobrir una altra realitat gràcies a les seves obres. Les figures perfilades evoquen les vidrieres gòtiques però també es deixa veure l’empremta de l’art renaixentista italià en molts dels seus retrats femenins i la figura li serveix per a reclamar l’ordre i el ritme de les accions humanes. Es tracta d’una obra única que atrau a l’espectador i condueix per un camí realment imaginatiu. Visitar una exposició de Torner és emprendre un viatge cap a un món paral·lel que cadascú es fa seu.

