Retrospectiva d’Antoni Taulé a l’Artalroc

annaïs miró

Del 19 de setembre al 5 de novembre de 2017, la Galeria Artalroc, a l’Av. Carlemany, 8, d’Escaldes-Engordany, acull l’exposició Taulé Lux, una retrospectiva de l’artista Antoni Taulé formada per pintures i fotografies realitzades entre 1973 i 2016. Antoni Taulé va néixer a Sabadell el 1945 i viu i treballa a París. Des de la seva primera exposició a Sabadell (1966) i al Palau de Maricel de Sitges (1967), ha exposat en museus, centres d’art, fundacions i galeries de tot el món i les seves escenografies han figurat en els principals escenaris internacionals. En la instantaneïtat de la fotografia o en la lenta demora de la pintura estesa en el temps, Taulé espera i atrapa l’instant en que la llum despunta penetrant en els interiors i definint els seus amples espais. Els llocs i la llum són immobilitzats en el moment en que esdevenen simbòlics i imaginaris. En l’obra de Taulé hi ha la dialèctica del buit: un diàleg dels grans espais interiors amb la llum (o amb el contrallum, com a la sèrie de les coves que havia pintat a Formentera durant els anys vuitanta, però també en les obres de les altres èpoques). Una dialèctica, per extensió, entre l’espai de dins i l’espai de fora, que penetra en el quadre mitjançant la projecció quasi cinematogràfica de la llum. Una llum que desvela el dedins fosc i en revela la naturalesa inquietant i enigmàtica. I que alhora hi fa avinent el paisatge exterior, indefinit. Les obres de Taulé ens proposen escenes intemporals en l’interior d’una arquitectura gairebé sempre rigorosament ortogonal. Desplega un món propi i enigmàtic, davant del qual l’espectador es veu obligat quasi inevitablement a plantejar-se certes reflexions. El situa davant d’amples espais arquitectònics buits i ombrívols, amb prou feines il·luminats per una llum intensa, enlluernadora, teatral, que penetra pels llindars. Es tracta d’escenaris intemporals, habitats per personatges aïllats, solitaris, immobilitzats a mig camí entre el somni i la vetlla.

Etiquetes: Altalroc · Antoni Taulé · retrospectiva