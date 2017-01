Restaurat el fusell d’època napoleònica donat per Jordi Marés

El director del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Gustau Vivar, ha fet entrega a l’Ajuntament de Roses del fusell del segle XIX restaurat recentment pel personal de conservació i restauració del CASC. L’any 2015, Jordi Marés va fer donació a favor del poble de Roses d’aquesta peça, per tal pugui ser coneguda per veïns i visitants.

Jordi Marés va rebre el fusell del seu pare, qui el va trobar a una sureda de Roses. Inicialment el mantingué en el seu domicili familiar, fins que l’any 2015 va decidir fer-ne donació al municipi. El fusell correspon a una arma d’època napoleònica que es trobava en bon estat de conservació pel que fa al material en ferro, mecanisme i baioneta.

El treball de restauració dut a terme pel CASC ha consistit en la reposició de les peces de fusta del fusell, culata, guardamans, baqueta d’avantcàrrega i gatell. A conseqüència de l’estudi d’aquest, s’ha pogut constatar que correspon a la primera meitat del segle XIX, tal com ja es sabia, tot i que es tractava d’una peça de l’exèrcit anglès, i no de les tropes franceses com es pensava fins ara.

Un altre aspecte destacat per Gustau Vivar, ha estat la remodelació que el fusell va experimentar durant la seva vida útil, ja que l’estudi del mateix ha permès descobrir que el sistema d’avantcàrrega de guspira i pedra foguera, va ser substituït als volts de 1820 per un sistema més modern de pistó, considerat més pràctic i àgil. El valor històric de la peça, per tant, és encara superior, ja que testifica l’evolució tècnica d’aquesta.

En l’acte de lliurament ha estat presents el donant del fusell, Jordi Marés, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i el regidor d’Urbanisme i Patrimoni, Carles Pàramo, els quals han avançat que el fusell passarà a formar part de la col·lecció que s’exposarà aviat en el Castell de la Trinitat, un cop finalitat el projecte museístic ja iniciat.

Alcaldessa i regidor han reiterat el seu agraïment en nom del poble de Roses per aquesta donació, i han manifestat la seva satisfacció per l’aportació que representa per a la vila de Roses i pel seu valor històric.

