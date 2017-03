Residències artístiques i vi a la Baixa California

La Galeria Bacelos, Doctor Fourquet, 6 de Madrid, col·labora en un nou programa de residències. El mes de maig de 2017 es posarà en marxa la proposta anual de residències artístiques a la Vall de Guadalupe, situat a l’estat mexicà de Baixa Califòrnia. El programa ha estat desenvolupat per Pepa Montesinos i Susana González, directores respectivament de la Galeria Bacelos, amb seu a Vigo i Madrid, i consultar-te, amb seu a la Corunya. VENA – creació i producció a la vall, dinamitza la ruta del vi a la Baixa Califòrnia a través d’un programa de residències artístiques.

La proposta de caràcter multidisciplinari es desenvoluparà sota diversos formats, implicant a arquitectes, artesans, investigadors, artistes plàstics i comissaris perquè participin en una experiència creativa a la qual estaran convidats a reflexionar, investigar i produir en l’àmbit artístic. El projecte comença a La Villa del Valle, un complex hostaler i celler, situat en plena Ruta del Vi de Baixa Califòrnia, sobre 28 hectàrees d’un imponent paisatge. Aquesta regió vitivinícola se situa al corredor que travessa 07:00 valls i anualment és freqüentat per 160.000 persones.

El celler Vena Cava, el nom prové de la metàfora: “el vi és la sang de la vall”, representa la nova generació de vinicultors de la Vall de Guadalupe i aposta a la zona per nous mètodes sostenibles de producció. L’edificació del celler és un exemple d’integració amb l’entorn i de sostenibilitat portada a terme pels arquitectes TAC Taller d’Arquitectura Contextual. Va ser realitzada en base a un projecte de reciclatge que treballa amb el paisatge, utilitzant material de rebuig, moltes vegades de vaixells, per mimetitzar l’edifici amb l’entorn i al·ludir al passat marí del seu amo, Philip Gregory.

Destinat a artistes nacionals i estrangers, la participació serà per invitació primant la qualitat de la propostes artístiques presentades i el vincle amb l’entorn on es va desenvolupar el projecte. Per la seva banda, el celler oferirà estada per a la producció tant als artistes com als participants en les trobades multidisciplinars, juntament amb una dotació econòmica específica per a cada artista.

En el desenvolupament del projecte s’aniran incorporant diferents cellers per tal que el programa es consolidi dins de la xarxa de residències artístiques internacionals, que possibiliti l’intercanvi cultural alhora que s’estableixen relacions d’horitzontalitat entre la població local, empreses bodegueras, institucions i agents culturals d’àmbit internacional. Així mateix, l’enclavament geogràfic triat és primordial, ja que ofereix enllaços per promoure projectes expositius i crear connexions entre la Vall de Guadalupe, Califòrnia, amb la ciutat de Los Angeles com a referència, i Espanya. Actualment es compta amb el suport de fundacions, col·leccionistes i institucions culturals mexicanes.

A la imatge, fotografia de Yoshihiro Koitani y Peter Strange.

Etiquetes: Galeria Bacelos · Vena Cava