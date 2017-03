“Relarts” al Museu del Sants

El Museu del Sants d’Olot presenta de l’11 de març (12 h) al 28 de maig Relarts. De la tradició artesana a la innovació contemporània. L’exposició vol evidenciar que allò que es veu, se sent o s’escolta, allò que esdevé per l’ofici de l’artesà, és producte d’una activitat física i intel·lectual en què s’exploren les infinites possibilitats de materials i processos per produir peces úniques. D’altra banda, convida el visitant a endinsar-se en un món d’objectes meravellosos, de vegades útils, de vegades no, però sempre extraordinaris. “Relarts” és un projecte de la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya. Javi Palomo, el comissari de l’exposició, va demanar a 20 artesans que creessin una peça inspirant-se en una selecció de 12 obres antigues com un recipient de l’edat de ferro, una pila de baptisme o una copa de vidre bufat. El resultat són unes peces contemporànies úniques.