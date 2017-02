Reivindicació LGTB de Hanna Jarzabek a Fotoespai

annaïs miró

Fins al 31 de març de 2017, a Fotoespai, Escola de Fotografia al carrer Coroleu, 72-74 de Barcelona, s’hi pot veure l’exposició Flores de otoño, de la fotògrafa Hanna Jarzabek, una narració audiovisual en què persones LGTB comparteixen les seves històries particulars i els problemes als quals s’enfronten a la tardor de la seva vida. Davant dels estereotips, aquest projecte convida l’espectador a reflexionar sobre realitats que tots tenim a prop i que sovint fem per manera de mirar cap a una altra banda, potser per incomprensió, potser per desinterès, potser simplement per mandra d’entendre que hi ha tantes realitats i opcions com persones. Persones grans i homosexuals, que durant anys han lluitat pels seus drets i ara que arriben a la vellesa miren de no tornar a l’armari i reivindiquen espais per sentir-se segurs i respectats. El projecte ha rebut la IX Beca de Fotografia i Societat. El títol de la mostra prové de la pel·lícula Un hombre llamado Flor de otoño (1978), dirigida per Pedro Olea i protagonitzada per Pepe Sacristán. El guió està basat en la peça teatral Flor de otoño de José María Rodríguez Méndez. És una de les primeres pel·lícules que tracta el tema de l’homosexualitat a l’Espanya de la transició. Narra un intent d’atemptat Contra Primo de Rivera, en una visita a la Barcelona dels anys 1920, per part d’un grup d’esquerrans liderat per un advocat laboralista gai. Especialitzada en fotografia documental, l’artista Hanna Jarzabek decideix desfer el tabú del sexe en la gent gran i, en paral·lel, proposa que l’espectador reflexioni i accepti com a normal una heterogeneïtat sexual que a hores d’ara no s’hauria ni de discutir.

