Reivindicació de l’art femení al Mulafest 2017

annaïs miró

PAC Plataforma d’Art Contemporani, dins de la secció La Galería del festival MULAFEST 2017, presenta #girlpower. Un projecte comissariat que reivindica la visibilitat de l’art femení contemporani, a través del treball de tres joves il·lustradores espanyoles: Maria Hesse, Coco Escribano i Naranjalidad. ​El projecte #girlpower veurà la llum en la nova edició de MULAFEST 2017, del 31 de juny al 2 de juliol de 2017, buscant la reflexió sobre la poca visibilitat de la dona en el mercat de l’art. Existeix una necessitat de reivindicar el paper de la dona en l’entorn artístic, aquest projecte no només és creat per artistes dones sinó que el tema de les tres il·lustracions, realitzades durant el festival, explorarà l’univers de la creació femenina. Així, les noies es converteixen en les protagonistes, un fet inusual dins de l’art, on la visibilitat de les artistes segueix sent escassa davant d’una majoria d’homes. María Hesse, Coco Escribano i Naranjalidad crearan la seva obra en directe durant el festival sobre un peculiar soport, un cub format per parets de 2.40×3.00cm. El públic serà testimoni de com es creen aquestes obres i podran conèixer les seves autores. Mentre l’interior d’aquest cub convida el públic a sumar-se a aquesta acció, on es crearà un mural de frases i lemes en recolzament a la visibilitat de l’art femení. Els visitants que ho vulguin podran entrar-hi a dins i sumar la seva frase o lema a les parets interiors.

