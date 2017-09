Reial Cercle Artístic exhibeix les obres guanyadores del Premi Artístic El Balcó de les Arts 2017

Com cada any, les obres guanyadores del Premi Artístic El Balcó de les Arts 2017 estaran exposades al Reial Cercle Artístic entre el 19 i el 30 de setembre. I, a més a més, el dia 26 de setembre el mateix RCA acollirà la presentació del vi Pico Naranja de Llàgrima Bacus, etiquetat amb l’obra d’Erik Nitsch, guanyador del Premi de Disseny Bardinet, amb la col·laboració de l’estudi La Casa de Carlota.

La participació aquest any ha superat la de les anteriors edicions: 45 entitats, amb més de 700 obres presentades.

Els artistes premiats del certamen El Balcó de les Arts 2017 són:

1er premi, Raúl Sánchez de CO Les Corts, per The face

2on premi, Cristina Cuesta de CO Les Corts, per Los planetas

3er premi, Ignasi Otal d’Estimia, per El bosc intens

Etiquetes: Cristina Cuesta · Erik Nitsch · Premi de Disseny Bardinet · Raúl Sánchez