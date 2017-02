“Recorreguts” de Margarita Andreu a Tecla Sala

Del 16 de febrer (19.30 h) fins al 28 de maig Tecla Sala, centre d’art de L’Hospitalet de Llobregat presenta Recorreguts de Margarita Andreu.

Margarita Andreu va ser una artista multidisciplinària que va a dur a terme, al llarg de la seva carrera, una recerca constant sobre les percepcions i el lloc de cadascú davant el binomi espai-temps. en el seu treball són molt presents elements intangibles om la llum, el so o el color que amb els materials, la simbologia dels temes i l’espai urbà, es transformen constament, en un clar reflex dels canvis constants en la societat contemporània. L’artista va estar fortament vinculada a la ciutat arran de la seva participació a l’Hospitalet Art i la seva intervenció als túnels de la Gran Via, al seu pas per la plaça d’Europa.

