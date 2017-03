annaïs miró

Els dies 19 de març i 2 d’abril de 2017, ambdós diumenges, el Museu d’Història de Barcelona, a la Plaça del Rei, tindrà lloc l’espectacle La ciutat interior, un recorregut sensorial pel Refugi 307, un dels refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil amb l’objectiu de protegir la població dels bombardejos indiscriminats que va patir Barcelona. El refugi va ser excavat gràcies al treball de molts veïns al barri del Poble Sec. Disposa de tres entrades d’accés al carrer Nou de la Rambla i té a prop de 400 metres de túnels, amb una alçada de 2,10 metres i una amplada que oscil·la entre 1,5 i 2 metres. El refugi comptava amb diverses estances: lavabos, font, infermeria, sala d’infants i llar de foc, entre d’altres. Recorrent-lo es poden reviure les angoixes d’una ciutat que durant la Guerra Civil es va enfrontar a un fenomen nou: el bombardeig indiscriminat de la població civil, una pràctica militar que només havia estat breument assajada durant la Primera Guerra Mundial. El Refugi 307 és un dels millors exemplars de refugi construït a Barcelona i alhora esdevé un autèntic memorial de la lluita per la supervivència i el desastre de les guerres. El Refugi 307 del Poble-sec és un dels més de mil que es van construir a Barcelona durant la Guerra Civil. Es un bon exemple de la defensa passiva que va realitzar la ciutat durant aquest període. Consisteix en 200 metres de túnels amb una alçada de 2’10 metres i una amplada que oscil·la entre els 1’5 i els 2 metres. Compta amb tres entrades d’accés, i va ser excavat gràcies a l’esforç de molts veïns que es va implicar en la seva construcció. Concebut per protegir la població dels atacs aeris, el Refugi 307 s’ha recuperat i obert al públic per tal de mostrar la crueltat de les guerres i les seves conseqüències.

