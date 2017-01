Record de visitants a la Col·lecció Peggy Guggenheim

La Col·lecció Peggy Guggenheim de Venècia ha aconseguit el 2016 un nou record de visitants. D’ençà que va obrir per primera vegada el 1980, mai havien visitat la col·lecció 413.499 durant 315 jornades de portes obertes del museu, amb una mitjana diària de 1.313. Unes 8.495 persones addicionals van visitar la col·lecció durant la inauguració d’exposicions, visites especials i esdeveniments institucionals i privats.

La retrospectiva dedicada a Tancredi Parmeggiani, coordinada per Luca Massimo Barber, continua fins al 13 de març. Ha tingut un èxit entusiasta tant amb els crítics i el públic en general. La Lettura-Corriere della Sera va escriure “Tancredi, un art tot per descobrir,” un sentiment compartit pel Financial Times, que defineix l’artista de Feltre com “l’artista del món flotant”, i La Repubblica, que va escriure en Robinson, de la “Tancredi lírica.” Des de la seva obertura el 12 de novembre l’exposició ha atret més de 65.000 visitants.

El programa d’exposicions de la Col·lecció Peggy Guggenheim el 2017 presenta des de les pintures surrealistes de Rita Kernn-Larsen al llenguatge abstracte de Mark Tobey.

Etiquetes: Col·lecció Peggy Guggenheim