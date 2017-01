“Recomposicions Maquíniques” a Can Felipa

El dia 7 de febrer s’inaugura Recomposicions maquíniques, projecte curatorial de Christian Alonso, seleccionat a la Convocatòria de Comissariat de Can Felipa 2016. L’exposició, que es podrà visitar entre el 7 de febrer i el 8 d’abril a la Sala Can Felipa de Barcelona, reflexiona sobre el paper de l’art en relació a l’ecosofia, tema vinculat a la recerca doctoral del comissari. L’ecosofia és un concepte encunyat pel teòric Fèlix Guattari en el que es formula la necessitat de trencar la divisió societat-natura per tal de trobar una solució a la crisi ecosistèmica global en què vivim. L’exposició compta amb la col·laboració del MACBA, qui cedeix l’obra “The Radiant” de The Olotith Group. Addicionalment al projecte expositiu, s’han programat diverses trobades i tallers. Participen a l’exposició Andrés Vial, Raquel Álamo Bergström, Bureau d’Études, Col·lectiu Projecte Úter, Sergio Monje, Vicky Benítez, Regina de Miguel, Mitra Azar, Joana Moll i The Olotith Group.

A la imatge, Projecte Úter, cortesia del Col·lectiu Projecte Úter.

Etiquetes: Can Felipa · Christian Alonso · Recomposicions maquíniques