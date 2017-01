“Real Time” obre la programació 2017 de Lo Pati

L’exposició col·lectiva Real Time. Art en temps real, produïda per l’Arts Santa Mònica, ha fet la primera escala a Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre gràcies al Programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A Amposta es podrà visitar fins al 19 de març, i ha servit d’obertura de luxe de la programació de Lo Pati del 2017.

Real Time, amb Pau Walder de curador, mostra nou obres de diferents artistes, molts d’ells internacionals, amb un denominador comú: la reflexió al voltant del concepte temps i la seua relativitat. “En la nostra societat accelerada, el temps esdevé una preocupació principal a mesura que intentem mantenir-nos al corrent de les grans esdeveniments que tenen lloc a escala global, intentem ser competitius fent més en menys temps, i vivim en un estat de connexió permanent”, apunta Walder al catàleg de l’exposició tot assenyalant que aquesta reflexió és la que els artistes participants intenten mostrar a través de les seues peces. Uns es qüestionen la relativitat del temps, d’altres basteixen la seua creació utilitzant dades extretes d’Internet en temps real o dels mitjans de comunicació, i també hi ha els que miren de donar una visió actual i sempre canviant del temps.

Les obres exposades són:

%, 2007. De Guillem Bayo. Un comptador digital que mostra a l’espectador els segons, els minuts, les hores, els dies i els mesos que fa que s’observa l’obra.

Las calles habladas, 2013. De Clara Boj i Diego Díaz. Un experiment sonor de narrativa geolocalitzada que es construeix a temps real a través d’informació trobada a internet i relacionada amb els carrers que es van transitant. L’obra es basteix a través d’una aplicació mòbil i s’ha adaptat als carrers d’Amposta.

Departure of All, 2013. De Martin John Callanan. Es tracta d’una pantalla en què es mostren, com en un panell d’informació de la terminal d’un aeroport, totes les sortides de vols que es produeixen actualment en els aeroports internacionals de tot el món. Els milers de persones que es desplacen en avió cada dia sumen col·lectivament una població de més de 400.000 viatgers que es troben a trenta mil peus d’altura en tot moment.

Ecotone, 2015. De Thierry Fournier. Una videoprojecció amb dades en temps real. A partir de la captura de tuits en temps real, llegits per veus sintètiques es genera un paisatge infinit. Els tuits escollits expressen desitjos.

The Pirate Cinema, 2012-2014. De Nicolas Maigret. Una videoprojecció basada en un programari d’intercepció de dades que permet projectar fragments d’arxius que es descarreguen a temps real en una xarxa P2P a mesura que són descarregats. Aquesta successió d’imatges sense fi també incita a reflexionar sobre la xarxa mateixa i el nostre consum de continguts audiovisuals.

Time Slip, 2008. D’Antoine Schmitt. Una pantalla LED mostra notícies actuals, però canviant el temps verbal. Aquesta modificació de la informació que ens arriba pels mitjans de comunicació ens hauria de fer reflexionar sobre el determinisme que poden induir certes conviccions àmpliament difoses.

Horizon, 2008. De Thomson and Craighead. Una instal·lació en xarxa que els seus creadors descriuen com un «rellotge narratiu» format per imatges de càmeres web situades en cada zona horària del món, que es mostren en temps real. Imatges simultànies que pretenen oferir un paisatge global.

Share the Sky, 2015. D’Addie Wagenknecht. Una composició visual formada per un degradat de colors en una pantalla. L’artista ha creat un programa que estableix el color del cel en dos punts diferents del món a partir dels codis postals d’una sèrie d’usuaris i les informacions sobre l’estat del temps i l’hora del dia o la nit obtingudes en temps real a Internet. El resultat és una composició aparentment abstracta que canvia constantment.

The Fifth Day, 2009. De Carlo Zanni. Una seqüència de deu fotografies mostra un viatge en taxi a la ciutat d’Alexandria (Egipte). Les imatges es presenten amb música de Kazimir Boyle i no són estàtiques, sinó que són editades en temps real en funció d’una sèrie de dades sobre Egipte, com són la proporció d’escons ocupats per dones al parlament o l’índex de percepció de corrupció, així com dades referents a l’usuari que observa les imatges, com ara el país des del qual accedeix a la peça o l’identificador (IP) del seu ordinador.

Real Time és una de les mostres que formen part de l’edició 2017-2018 del Programa d’exposicions itinerants que el Departament de Cultura coordina amb la voluntat d’acostar l’art contemporani als ciutadans i ciutadanes, en cooperació amb els ens locals. Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre és el primer equipament cultural on es pot visitar l’exposició, que s’ha inaugurat aquest divendres en un acte en el qual hi ha assistit el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l’Ebre, Ferran Bladé; la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, Inés Martí; el director del Lo Pati, Vicent Fibla; i el curador Pau Walder.

