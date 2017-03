Ramon Casas aterra a Madrid amb l’exposició més completa vista fora de Catalunya  

Ramon Casas, la modernitat anhelada s’ha convertit en Ramon Casas, la modernidad anhelada i pot veure’s al CaixaForum de Madrid fins l’11 de juny. L’exposició aplega la majoria d’obres ja vistes al Museu de Maricel de Sitges amb algunes variacions. De fet, els comissaris són els mateixos (Ignasi Domènech, cap de Col·leccions de Museus de Sitges) i Francesc Quílez (coordinador de Col·leccions del MNAC), i com al Museu de Maricel, la mostra està estructurada en cinc àmbits temàtics: La construcció d’una identitat artística, La pulsió bohèmia, La paradoxa de l’artista modern, La poètica de la multitud i Identitats ambivalents.

El nombre d’obres exposades a Madrid (203) és lleugerament superior que a Sitges (que van ser 187), ja que l’espai expositiu és també més gran. A Madrid hi ha algunes obres no vistes a Sitges, però també n’hi ha d’altres que han tornat a les seves col·leccions de procedència després d’haver-se exhibit al Museu de Maricel. La nòmina d’artistes de l’exposició continua sent de primera magnitud: Toulouse-Lautrec, Pablo Picasso, John Singer Sargent, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, Carolus-Duran, Joaquim Torres-García, Santiago Rusiñol i, òbviament, Ramon Casas.

L’exposició de Madrid mostra la que probablement és l’obra més coneguda i emblemàtica de Casas: el tàndem, que forma part de les col·leccions del MNAC i que ha sortit d’aquestes instal·lacions per segona vegada en la seva vida (l’anterior va ser al Metropolitan de Nova York). L’oli domina una de les sales del CaixaForum Madrid. A més del MNAC i el Cau Ferrat, l’exposició acull peces procedents de museus com la Galeria degli Ufizzi de Florència; o els museus Picasso de París; Agustins de Tolosa; de Belles Arts de Bordeus; el Belles Arts de Bilbao; el Prado, el Reina Sofia i el Sorolla de Madrid, o el Picasso de Barcelona, entre d’altres.

Durant la inauguració a Madrid, la directora dels Museus de Sitges, Vinyet Panyella, va posar l’accent en el salt que ha suposat la commemoració de l’Any Ramon Casas per a l’obra i la figura de l’artista, que ara és notable més coneguda i pròxima al conjunt de la població. L’exposició està organitzada per l’Obra Social “la Caixa”, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i Museus de Sitges i es pot veure fins l’11 de juny. El mes de juliol es traslladarà a Palma.

Etiquetes: Any Ramon Casas · Henri de Toulouse-Lautrec · Joaquim Sorolla · MNAC · Museu de Maricel · Pablo Picasso