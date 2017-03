Ramon Benedito Graells, nou president del Patronato de la Fundación Privada Elisava

Després de la seva feina intensa com a director general de l’Escola de Disseny i Enginyeria ELISAVA, el Sr. Ramon Benedito es converteix des del 13 de març de 2017 en el nou president del Patronato de la Fundación Privada ELISAVA Escuela Universitaria. El Sr. Jordi Cortada Passola passa a ser el nou secretari del Patronato de la Fundación Privada ELISAVA Escuela Universitaria.

Ramon Benedito afronta aquest desafiament emocionant després d’un llarg recorregut vinculat a la institució educativa; primer com a estudiant, després com a professor y més recentment com a director general. Premi Nacional de Disseny, és reconegut com a un dels dissenyadors de producte més rellevants del nostre país. En la seva trajectòria destaquen treballs per a corporacions grans de projecció internacional com Xerox, Roca o Fermax, a més d’haver estat distingit amb quatre Premis Delta de l’ADIFAD. Benedito ha desenvolupat la seva carrera en paral·lel a l’eclosió i consolidació del disseny industrial a Espanya. El 1973 va fundar Benedito Design i, des de llavors, ha treballat en múltiples àmbits del disseny. Les seves creacions sempre han destacat per l’expressió tècnica, precisió i exactitud. A més de la faceta com a dissenyador, ha despuntat per l’activitat docent, per la participació en nombrosos seminaris i per articles de premsa, sempre en relació a l’àmbit del disseny.

Creada el 1961, ELISAVA és la primera escola de disseny d’Espanya, un centre universitari on es formen professionals que incidiran en el futur de la nostra societat. Amb la voluntat de potenciar l’escola, el 2003 es va crear la Fundación Privada ELISAVA Escuela Universitaria, objectius entre els quals està promoure l’educació, la investigació i la innovació; potenciar l’oferta de formació contínua i la inserció professional dels estudiants; o avançar-se a les necessitats d’una societat canviant, cosa que contribueix al progrés social, cultural i econòmic a nivell internacional.

A la imatge, Ramon Benedito.

