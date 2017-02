Ramon Aumedes exposa a Tangram Espai Polièdric

gisela chillida

Tangram Espai Polièdric del carrer Mañé i Flauqer, 21 de Barcelona presenta a partir del 7 de març Anònims, mostra que reuneix els dibuixos de Ramon Aumedes. El dia 7 de març a les 19.30, concidint amb la inauguració Pol Aumedes durà a terme la performane Like!.

Ramon Aumedes, també conegut per ser el constructor de gegants del taller Sarandaca, a Granollers, penja a les xarxes dibuixos anònims desconcertants que creen un joc particular de línies i colors. Procés creatiu que va del format analògic al digital i viceversa per establir un diàleg entre la pantalla del mòbil i el paper.

A la imatge, dibuix de Ramon Aumedes.

