Rabaza obre la programació del 2017 de l'(A)parador 22 i l’Espai 22 

El dia 13 de gener a les 19 h, l'(A)parador22 i l’Espai 22 de la Llibreria 22 inauguren l’exposició Dos en uno de Münster Studio (Dani Rabaza).

Quart any de programació a l'(A)parador22.

El projecte de l'(A)parador22, coordinat des de l’Associació Ad’Art i comissariat per l’artista visual pierre d. la, celebra el seu tercer aniversari amb una exposició compartida amb l’Espai 22 de la Llibreria 22.

La trajectòria d’aquest projecte es va iniciar el gener del 2014, amb una proposta de l’artista figuerenc Sebi Subirós i, des d’aleshores, s’han anat alternant mostres d’artistes locals i forans, permetent que es generessin intercanvis i sinergies entre uns i altres.

Al llarg d’aquests darrers anys han passat per l'(A)parador22 creadors vinculats al territori gironí com Marc Padrosa, Jordi Mitjà o Quim Domene, i d’altres de forans com Gema Rupérez, Susana Blasco, Óscar Sanmartín o la peruana Objet-Fantôme (Ángela Caro). Aquest projecte respon als objectius principals de l’associació: mostrar art fora dels llocs convencionals, situar-lo en espais diferents i donar-li una visibilitat directa i accessible.

Dos en uno de Münster Studio (Dani Rabaza)

Dani Rabaza (Saragossa, 1981) és l’artista encarregat d’obrir el quart any de programació de l'(A)parador 22 amb una mostra que es desplega també a l’Espai 22 – la darrera iniciativa de la Llibreria 22 de Girona; un espai destinat a exposicions, presentacions de llibres, projeccions i venda d’obra gràfica. A «Dos en uno», Rabaza presenta una selecció d’obres realitzades des de Münster -un petit estudi de disseny i il·lustració amb base d’operacions a Barcelona-.

A l’Espai 22, l’exposició se centra en la presentació d’una sèrie de cartells realitzats per a associacions, grups de música i promotors de concerts, mentre que a l‘(A)parador22 es podran veure una sèrie de collages que són el punt de partida d’alguns d’aquests cartells.

Münster va obrir les seves portes l’any 2010 i des d’un bon principi centra part de la seva activitat en serigrafiar els seus dissenys en el seu propi taller, cosa que es convertirà, en certa manera, en la insígnia de l’estudi; la combinació de disseny gràfic amb tècniques d’impressió artesanals. Amb una mà a l’ordinador i l’altra en un pot de tinta, l’estudi sempre ha intentat investigar noves tècniques i nous llenguatges a l’hora d’afrontar cada un dels seus projectes.

Etiquetes: (A)aparador 22 · Dani Rabaza · Llibreria 22 · Münster Studio · pierre d. la