Quinze anys de capital de la Cultura catalana

Es compleixen quinze anys des que es va posar en marxa de manera pràctica la Capital de la Cultura Catalana, que s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior.

El Parlament de Catalunya va donar suport a la Capital de la Cultura Catalana, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, en data 25 de març de 2004.

Segons que ha declarat Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, “la capitalitat cultural és un projecte de ciutat i també de país. Cada any, una ciutat del territori es converteix en referent pel conjunt de la nació cultural, la qual cosa permet reforçar la visibilitat de l’enorme potència que té la nostra cultura, tant en l’àmbit patrimonial com en el de la creativitat”.

Fins ara han estat elegides com a Capital de la Cultura Catalana:

2004: Banyoles

2005: Esparreguera

2006: Amposta

2007: Lleida

2008: Perpinyà

2009: Figueres

2010: Badalona

2011: Escaldes-Engordany/Principat d’Andorra

2012: Tarragona

2013: Ripoll

2014: Barcelona

2015: Vilafranca del Penedès

2016: Vic

2017: Reus

2018: Manresa

2019: Cervera

A la imatge, relleu de Vic 2016 a Reus 2017: D’esquerra a dreta: Susagna Roura, regidora de Cultura de Vic; Carles Pellicer, Alcalde de Reus; Anna Erra, alcaldessa de Vic; Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, i Montserrat Caelles, regidora de Cultura de Reus.

Etiquetes: Capital de la Cultura Catalana