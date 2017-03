Què passaria si la ciència ficció no estigués tan lluny?

Les Drassanes de València acullen l’exposició col·lectiva Distòpia General que s’inaugura el dia 4 d’abril a les 7 de la tarda. Es tracta d’un projecte comissariat per Johanna Caplliure amb obra dels artistes Basma Alsharif, Xavier Arenós, Tania Blanco, Regina de Miguel, Ignacio García Sánchez, Maha Maamoun, Amanda Moreno, Anna Moreno i Fernando Renes.

El relat històric es trenca en una mena de visió distòpica sobre la realitat que bé podria entendre com a mera crítica al context social i polític actual o, també, com una ucrònica perversió de la narració. Llavors ens preguntem què serà de nosaltres en el futur. Què passaria si la ciència ficció no estigués tan llunyana? Entre la derrota actual i la il·lusió d’un futur històric, una distòpia general s’alça com a potencial creatiu d’un nou nosaltres.

La intenció de Distòpia general és crear un relat ucrònic en el qual la història del passat, el present i la visió d’un futur distòpic s’uneixin en una sèrie de treballs de reflexió sobre com s’escriu la narració dels fets i el poder de les gents en la construcció d’aquests amb una latent il·lusió de transformació futura.

Els treballs seleccionats per Distòpia general insisteixen esdeveniments de la història recent que han estat silenciats pels mitjans de comunicació, en idees i discursos del passat que van ser enterrats i sotmesos al totalitarisme hegemònic o en la possibilitat de plantejar-se formes de vida en el futur de la col·lectivitat.

Etiquetes: Basma Alsharif · Ignacio García Sánchez · Johanna Caplliure · Maha Maamoun · Regina de Miguel · Tania Blanco · Xavier Arenós