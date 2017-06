Quatre seleccionats a la primera convocatòria de l’OPEN Portfolio 2017

Els artistes Yassine Chouati, Tobías Crone, Elian Stolarsku i Justyna Dziabaszewska són els quatre finalistes de la primera convocatòria de l’OPEN Portfolio 2017, que se celebrarà el proper 18 de novembre en el transcurs de la fira FIG Bilbao.

L’OPEN Portfolio és una trobada de gràfica emergent l’objectiu de la qual és servir de plataforma professional i de difusió per a nous artistes. El jurat –sota la direcció de David Arteagoitia, Doctor en Belles Arts i professor de la Universitat del País Basc UPV / EHU– el conformen Joan Zapater, director de la Fundació BilbaoArte, Eduardo Hurtado, director de Getxoarte i Roberto Sáenz de Gorbea, director de la fira FIG Bilbao. Tots ells han destacat el gran nivell de la present edició de l’Open Portfolio així com el compromís dels artistes per plasmar en les seves propostes artístiques els problemes de la nostra societat actual i els reptes a què s’enfronta.

“El creixement és continu, reflecteix molt bé la pluralitat de les manifestacions contemporànies en la gràfica i sobretot dóna visibilitat a tots aquests artistes i a tots els seus discursos”, destaca David Arteagoitia, director de OPEN Portfolio qui també ha recalcat la internacionalització de la iniciativa. En les últimes tres edicions hi han participat artistes d’una vintena de nacionalitats.

Aquest 2017, per primera vegada, OPEN Portfolio compta amb dues convocatòries, la ja celebrada al maig i la que tindrà lloc al mes d’octubre amb el mateix format i condicions que l’anterior. De la convocatòria d’octubre sortiran els altres quatre artistes que acompanyaran els ja seleccionats al FIG Bilbao 2017.

OPEN Portfolio és una iniciativa de FIG Bilbao que neix com a punt de trobada amb l’obra gràfica emergent actual. La sisena edició de FIG Bilbao se celebrarà al Palau Euskalduna del 16 al 19 de novembre i en el transcurs de la mateixa es triarà a l’artista guanyador de la present edició de OPEN Portfolio. El premi consisteix en una residència al CIEC (Centre Internacional de l’Estampa Contemporània de Betanzos) de La Corunya, així com en un espai expositiu a la propera edició de FIG Bilbao.

A la imatge, finalistes de l’OPEN Portfolio 2016.

