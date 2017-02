Quatre mimètics de Liu Bolin a la Galeria Odalys de Madrid

annaïs miró

Del 23 de febrer al 23 de març de 2017, en el marc de l’exposició Undercover de l’artista, escultor i fotògraf xinès Liu Bolin (Shandong, 1973), la Galeria Odalys del carrer Orfila, 5, de Madrid acull l’exposició REALISMO. 4 visiones, una mostra que pretén ser una selecció de les obres de quatre artistes espanyols que van mimetitzar Liu Bolin en la seva primera performance a Madrid. Aquests quatre noms de l’art actual són Fernando Alonso, Vicente García, Pedro López i Pablo García. Liu Bolin és l’artista que s’amaga en les seves obres: té l’habilitat de fondre’s amb qualsevol decorat. Aquest cèlebre home invisible aborda els aspectes sinistres de la cultura contemporània i els models de consum tòxics. Undercover és la proposta que rep la Galeria Odalys. La institució ha definit la proposta de Bolin amb un terme desenvolupat per l’artista: “la desintegració auto induïda”, en referència a “la desintegració que es deriva de la dissolució psicològica del ciutadà actual com a conseqüència dels diversos processos socials, polítics, econòmics tecnològics a què es troba sotmès, i rere els quals apareix aquesta condició líquida que defineix la incertesa i precarietat de l’existència humana des de la perspectiva del filòsof Zygmunt Bauman. Adquirida una sòlida formació teòrica, basa els seus treballs en una singular estètica, tractament de les textures i joc visual que convierteixen la seva obra en la del més perfecte camaleó. De fet, el seu cos mimetitzat eamb l’entorn aconsegueix camuflar del tot l’aparença de l’artista, convertit en part central d’una recreació precisa i assajada que s’escapa amb facilitat de la mirada fugaç de l’espectador. Mestre en el domini dels enfocaments i el color, és tan gran la perfecció a l’hora de rematar els seus “paisatges” que fins i tot hi ha hagut veus que han posat en dubte la seva autenticitat i fan referència a un ús encobert de les tècniques digitals.

