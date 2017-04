Quatre artistes de Seül es mostren a l’Ambaixada Coreana

El Centre Cultural Coreà pertanyent a l’Ambaixada de la República de Corea, Passeig de la Castellana, 15 de Madrid presenta del 26 d’abril al 26 de maig a la Galeria Han-ul del mateix Centre la mostra de pintura coreana moderna New Seoul Project.

L’exposició formada per 11 grans quadres de tinta coreana en paper hanji, té com a fil conductor la ciutat de Seül. El paisatge i, específicament, el paisatge urbà ha estat el tema comú de les seves quatre artistes, Kwon Inkyung,Park Nuengsaeng, Park Younggil, i Cho Poongryu.

Des de l’any 2014 aquests artistes van acordar esbossar esbossos sobre Seül, caminant per les famoses muntanyes de la ciutat, com Suraksan, Inwangsan, Bugaksan, i Bukhansan, i el sender al voltant de Seül. `New Seoul Project’ va néixer de la unió i passió d’aquests artistes per la naturalesa paisatgística de Seül.

Al costat de l’exposició, i el mateix 26 d’abril (dia de la inauguració), el Centre Cultural Coreà celebrarà uns tallers dedicats a la pintura coreana moderna. Les sessions dels tallers seran de 00:00-14:00, i de 19.30h a 21.30h.

Seül ha estat el centre polític, econòmic, cultural durant sis segles, des Rei Taejo, el fundador de la dinastia Joseon (1392-1910) i ha preservat nombrosos vestigis del període de Joseon: Les portes de l’antiga muralla, Dongdaemun i Namdaemun; cinc grans palaus, anomenats Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeongung, Deoksugung; i l’institut Educatiu Confunionista Sung Kyun Kwan. La llista de noms en l’herència cultural de Seül no té fi, i el llegat de la ciutat serpenteja a través dels seus carrers laberíntics.

Alhora, Seül ha sorgit com un empori global de la modernitat, amb molts llocs interessants: la Torre de Seül, símbol de la ciutat que resplendeix a la nit; nombrosos parcs i museus, grans magatzems i altres emporis del comerç. En l’actualitat Seül és una de les metròpolis modernes més grans del món.

Avui la quarta part de la població del país viu a Seül, veritable cor de Corea del Sud. Una metròpolis vibrant, elegant i conservadora, posseïdora d’un gran arrelament per les seves tradicions i al mateix temps cosmopolita, la ciutat més connectada del món.

A la imatge, “Wind Road” de Park Younggil.

Etiquetes: Ambaixada de la República de Corea · Park Younggil