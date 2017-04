Quarta edició de la Botiga d’Art de Thermalia

El Museu Thermalia, centre de dinamització patrimonial, artístic i cultural de Caldes de Montbui, coordina la quarta edició de la Botiga d’Art adreçada a valorar als artistes, tant els amateurs com els professionals.

Situat a la planta baixa del Museu, existeix un espai fix on els artistes tenen la possibilitat de vendre les seves peces de forma senzilla, i també d’oferir a la ciutadania la possibilitat de comprar art a bon preu durant tot l’any. La botiga és un lloc on es posen en comú varietat d’artistes, estils i tècniques.

La botiga funciona per edicions i en cada edició s’obre un període perquè els artistes que ho desitgin sol·licitin un espai. La selecció d’autors es fa a càrrec d’un comissari extern i. En cada edició hi participen entre 15 i 18 artistes.

Per encabir l’obra pictòrica, cada artista disposa d’un calaix on desar les seves obres protegides i encapçalat pel seu currículum i per una obra emmarcada que el representa. I per a l’escultura es destina unes vitrines on col·locar obres d’entre 15 i 30 cm. d’alçada.

Durant aquesta quarta edició els artistes que formen part de la Botiga d’Art Thermalia són: Àngels Llop, Antoni Font, David de Vicente, Dolors Alba, Gulnara Salikhova, Inna Fernández, Joaquim Riera, Lluís Estopiñan, Maria Andilla, Núria Corbera, Raul Paredes, Rosa Ferreres, Sara Garcia, Sara Sepúlveda i Sílvia Colomina.

