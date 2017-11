“Quaderns de la Revista de Girona” publica una guia sobre els trabucaires

El dia 18 de novembre, a les 19.00 h, a Can Trincheria d’Olot tindrà lloc la presentació d’una nova guia de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona», que edita la Diputació juntament amb l’Obra Social “la Caixa”.

Al llarg de tots els números publicats, la col·lecció ha fet un intens recorregut per la geografia, la cultura i la història de les terres gironines a partir de dues línies de publicació: les monografies locals (estudis sobre el passat i el present de pobles i ciutats) i les guies (dedicades a qüestions d’abast general).

Aquesta nova guia, escrita per Josep Vilar, té l’objectiu d’aportar informació sobre qui eren els trabucaires: quan van aparèixer, per què van sorgir, què hi ha de llegenda i què de realitat i, a la vegada, vol ressenyar els capitostos més rellevants i fer un resum de les accions més sonades i els segrestos més mediàtics que van realitzar en el territori de les comarques gironines.

La presentació anirà a càrrec d’Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona; Montserrat Benítez, directora de l’àrea de negoci de CaixaBank a la Garrotxa-Ripollès; Pep Berga, tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot; Rosa M. Gil, directora de la col·lecció «Quaderns de la Revista de Girona»; Àngel Madrià, director de l’editorial Gavarres, i Josep Vilar, autor del llibre.

Els trabucaires van ser els guerrillers carlins que, un cop acabada la Primera Guerra Carlina (1833-1840), no van acceptar la derrota i van continuar la lluita, principalment per la muntanya i amb el trabuc a la mà; d’aquí ve el seu nom. Eren militars o soldats bregats en la guerra, hàbils en l’estratègia i grans coneixedors del territori, i per finançar-se segrestaven rics hisendats liberals que s’havien beneficiat de les desamortitzacions de les terres del clero. El seu objectiu era aconseguir una segona revolta popular. Actuaven principalment a les comarques de muntanya del Ripollès, la Garrotxa i la Selva i de la part interior de l’Alt Empordà.

Josep Vilar va néixer el 1961 a Argelaguer. Ha col·laborat en nombrosos escrits de temàtica històrica i etnològica relacionats amb l’Alta Garrotxa, i a la revista del Centre Excursionista d’Olot. Ha estat cofundador i primer director de la revista El Brull, de Montagut i Oix, i col·laborador de la revista L’Argelaga, d’Argelaguer, i de la publicació intercomarcal Les Garrotxes. També ha publicat la monografia d’Argelaguer (2009) i la de Montagut i Oix (2013) d’aquesta mateixa col·lecció.

La presentació del llibre coincideix amb l’acte de lliurament dels Premis Trabucaires, que tindrà lloc el mateix dissabte a les 21 hores al restaurant Can Bundància de Montagut i Oix. Els Premis Trabucaires són uns guardons establerts per l’associació Els Amics de l’Alta Garrotxa per distingir persones o entitats que de diferents maneres han ajudat a protegir, estudiar i conservar el ric patrimoni de l’Alta Garrotxa, antic refugi dels trabucaires.

