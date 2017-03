Punt final de la retrospectiva sobre Ramón Garza al Museu de Belles Arts

annaïs miró

El Museu de Belles Arts de Múrcia clausurarà el dia 19 de març de 2017 la retrospectiva dedicada a l’artista Ramón Garza. En aquesta exposició organitzada per Cultura es mostren al voltant de 70 pintures i escultures que abasten gairebé mig sigle de creació de l’artista murcià. L’exposició Ramón Garza. Geometría de la lucidez, organitzada per la Conselleria de Cultura i Portavocía, permet que el visitant realitzi un recorregut per la figura i la trajectòria del creador murcià desaparegut el 2014. Per a aquesta ocasió s’han catalogat més de 150 peces, entre pintures, escultures, dibuixos, serigrafies i treballs de disseny, de les quals, finalment se n’han seleccionat gairebé 70 (57 pintures i 10 escultures). Es tracta d’obres que pertanyen a col·leccions públiques i tambñe d’altres prestades per particulars i cedides per la família, que en alguns casos no havien estat exposades. El creador sempre va mantenir un gran interès per la feina d’estudi i per la recerca del seu propi llenguatge. L’exposició és una ocasió per recordar i recórrer la figura i la trajectòria d0un dels creadors més interessants i complexos dels anys 70 i 80 de la regió murciana. L’exposició arrenca amb alguna obra de finals dels 60 i les creacions realitzades a la primera meitat dels 70, quan Garza ja té un espai en l’escena artística murciana. Dibuixos de tinta xinesa i aquarel·les donen pas a quadres de format més gran i a obres fosques en què, sota la influència de creadors com Bacon i de l’herència del cubisme, realitza interessants estudis volumètrics. Als 80, l’estil de Garza evoluciona i el color i la llum inunden la seva pintura, oferint una mirada més optimista. L’autor aposta per la simplificació de les formes i tendeix cap a la puresa geomètrica com a element fonamental de la composició pictòrica. L’any 1985 obté el primer premi de la I Biennal de Pintura de Múrcia amb ‘Home amb pipa’. Posteriorment, rep una de les primeres beques convocades per la Comunitat Autònoma (1986/1987), fet que permet a Garza centrar-se en la seva pintura, aprofundint en l’estudi de la geometria i abandonant els elements més superficials de la pintura fins a arribar gairebé a l’abstracció. El proper canvi notable a la seva obra va ser a finals de segle, quan abandona la ciutat per traslladar-se al camp i la natura comença a cobrar protagonisme. Crea a partir d’aleshores uns quadres menys críptics i plens de color.

Etiquetes: Museu de Belles Arts de Múrcia · Ramón Garza