Protecció de l’entorn natural

L’Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i la Institució Catalana d’Història Natural promouen la conservació de l’entorn natural de l’Estany del Tartarès, a Meranges, i la protecció d’una planta en perill d’extinció a Guils de Cerdanya

·Els treballs han permès reduir de manera important el risc de desaparició de dues espècies amenaçades: una planta, la Gentiana pneumonanthe, situada al municipi del Guils de Cerdanya, i un insecte, la libèl·lula Coenagrion hastulatum, que es troba a l’estany de Tartarès. Ambdós localitzats dins de l’Espai d’Interès Natural Tossa Plana de Lles – Puigpedrós, entorn del refugi del Malniu, a Meranges.

Un altre objectiu del projecte ha estat el d’adequar l’ús públic del refugi del Malniu, amb la intenció de disminuir la pressió originada per l’activitat humana (antròpica) sobre alguns dels ecosistemes naturals més fràgils d’aquest territori.

El projecte s’emmarca dins del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Obra Social “la Caixa” per a la millora dels espais naturals de la demarcació de Girona i per facilitar la inserció de cinc persones en risc d’exclusió social. Per a aquesta acció l’entitat ha destinat més de 23.000 euros.

Etiquetes: Diputació de Girona · Institució Catalana d'Història Natural · La Caixa