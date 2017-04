Prorrogada l’exposició “Rogenca, argila i foc”

El Terracotta Museu de la Bisbal d’Empordà, c/ Sis d’Octubre, 99 de La Bisbal d’Empordà prorroga Rogenca, argila i foc de l’artista i ceramista Antònia Roig Perera fins al 21 de maig de 2017 arran de l’èxit de públic i les bones crítiques que ha assolit l’exposició.

El 4 de febrer 260 persones varen assistir a la seva inauguració, i des de llavors l’exposició ha rebut més de 1.500 visitants. El projecte artístic de l’Antònia Roig Perera és també el projecte vital de Rogenca, la marca de ceràmica pensada, creada, elaborada i comercialitzada per aquesta artista: una proposta alternativa que segueix una estètica pròpia fruit d’una manera particular de contemplar la vida i de transformar-la per mitjà de la creació ceràmica.

Amb passió, tenacitat i il·lusió, l’Antònia ha aconseguit combinar de manera equilibrada la recerca en les nostres tradicions populars i la investigació en materials, formes i colors, per tal d’oferir-nos una obra ceràmica única; una obra que, en el seu conjunt, és la integració original i estètica de les transformacions personals i professionals esdevingudes a l’autora al llarg de molts anys de treball continuat.

A la imatge, vista de l’exposició “Rogenca, argila i foc”.

Etiquetes: Antònia Roig Perera · Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà