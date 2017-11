Properes exposicions a la Casa de Cultura Les Bernardes

La Casa de Cultura Les Bernardes inaugura el 3 de novembre a les 19.30 h amb els següents artistes

Dolços somnis/Desencadenats de José Rodolfo Loaiza Onntiveros. L’obra de l’artista mexicà Rodolfo Loaiza, inspirada en el popular imaginari de la totpoderosa constructora de somnis Disney, es reprodueix en format pòster a la Sala Vestíbul. L’accés a Les Bernardes es converteix així en el reflex irònic de l’habitació d’un un infant o un jove on la l’arxiconeguda iconografia Disney, plena de romanticisme edulcorat i felicitat estereotipada, es converteix gràcies a Loaiza en decepció, desencant i reflexió crítica sobre la imposició social d’uns somnis aliens.

Let me grab your soul away d’Helena Aguilar. La mostra ofereix un recorregut pels somieigs romàntics i nostàlgics que l’artista Helena Aguilar Mayans desvetlla amb una fotografia no només inspirada en l’estètica del segle XIX, sinó que en reprodueix les tècniques i s’aferma intel·lectualment en tot de referents sociològics i literaris d’una època de la qual la contemporaneïtat és molt més deutora que no semblaria.

Óneiros de Patrícia Maseda Calamita. Óneiros és més que un somni; és una reflexió sobre els somnis, un camí d’introspecció i alhora de coneixement a través del món oníric; un canal d’aproximació a l’ésser subjectiu, a la identitat. Les escultures en paper –“volums imaginaris”, les anomena genèricament l’artista– representen aquestes imatges simbòliques dels somnis, cadascuna amb els seus referents, la seva interpretació i en les quals ens podem reconèixer i emmirallar.

Farm o farmer de Jordi Armengol Roura. Els animals de la granja, animals avesats a l’espècie humana, estan descontents. Amb un dibuix que transita tant la descripció minuciosa com la deformació grotesca, l’artista Jordi Armengol Roura proposa un acostament als somnis d’aquells als qui normalment neguem el dret als somnis. Així, la sèrie Els animals de la granja, animals avesats a l’espècie humana, estan descontents no només esdevé un recorregut plàstic per una fauna ben propera –és coneguda la tendència als recorreguts seriats d’aquest artista–, sinó també i sobretot, una metàfora sobre la tirania humana.

Etiquetes: Casa de Cultura "Les Bernardes" · Helena Aguilar · José Rodolfo Loaiza Onntiveros · Patrícia Maseda Calamita