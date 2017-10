La barcelonesa galeria ProjecteSD participa en la 44a edició de FIAC París els dies 18 al 22 d’octubre de 2017.

El seu stand, l’1.J11, es troba al Salon d’Honneur, al Grand Palais, amb obres de Raimond Chaves, Patricia Dauder, Dora García, Ana Jotta, Jochen Lempert, Matt Mullican, Marc Nagtzaam, Pieter Vermeersch i Christoph Weber.

ProjecteSD particioa també en el sector On Site amb la presentació de la instal·lació Consumption Is the Sole End And Purpose of All Production (2014) de Koenraad Dedobbeleer exposada a la Rotonda Nord del Petit Palais i també amb la de dos projectes de Matt Mullican presentats en col·laboració amb les galeries Mai 36, Capitain Petzel i Peter Freeman Inc. Untitled (Four Worlds Between Five) (2017) i 5 Worlds 12 Benches (2013) que es mostraran a la façana del Petit Palais de l’avinguda Winston Churchill i davant del Petit Palais, respectivament.

A la imatge, “Untitled (City Charts)” de Matt Mullican.

