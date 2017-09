Projecte Generacions, fotografies d’homes i dones de més de 105 anys

S’ha inaugurat a la Sala Casa Oms l’exposició Projecte Generacions, un treball molt personal del fotògraf Charles Ragsdale que recull retrats de 26 homes i dones d’arreu de l’estat espanyol que han superat els 105 anys de vida. Les fotografies els mostren al costat dels seus descendents més joves, per remarcar d’aquesta manera l’important paper que ha desenvolupat la gent gran en la construcció del futur de les noves generacions.

La inauguració l’han encapçalat l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i el primer tinent d’alcalde de Cultura i Arxiu, Quim Torrecillas. També han participat altres regidors i regidores de l’Ajuntament; el cap i el tècnic de l’Arxiu Municipal, Tony Reyes i Aitor Roger; així com el protagonista d’una de les fotografies de l’exposició, el veí de Blanes més longeu, Joaquim Illas -conegut com en ‘Falet‘-, amb més de 108 anys.

Una altra convidada molt especial ha estat Maria Tocabens Martí, una veïna de Blanes que tot just el passat mes de juliol va complir 100 anys de vida. A tots dos avis centenaris els han acompanyat les respectives famílies i amics, en especial la Jana, la besnéta de Joaquim Illas, ja que tots dos són els protagonistes de la fotografia recollida en la mostra.

La inauguració havia de comptar amb l’artífex del Projecte Generacions, Charles Ragsdale, qui ha excusat la seva presència per motius de salut. Malgrat la seva absència, ha volgut ser present d’alguna manera en l’acte d’aquesta tarda a través d’una carta on destacava en especial la dignitat, intel·ligència i força vital de Joaquim Illas. S’hi ha referit afirmant que, de totes les persones a qui va fotografiar, és l’únic que el va impressionar d’una manera rotunda.

Una mirada al passat a través de l’experiència de 26 homes i dones. A data de l’any 2017, arreu de l’estat espanyol hi ha 248 homes i dones que tenen més de 105 anys. Durant el 2016 Charles Ragsdale es va dedicar a recórrer la península per recollir en imatges 26 avis i àvies que han estat protagonistes de la història durant el segle XX, i que assisteixen ara com a privilegiats espectadors dels inicis del segle XXI.

Tal com explica el mateix autor del Projecte Generacions, està clar que entre els factors que han contribuït a determinar la seva longevitat s’hi troba principalment la seva genètica, però cal afegir-hi una genuïna filosofia de vida de la qual cal aprendre’n. Totes aquestes persones han viscut conflictes bèl·lics dins i fora de les nostres fronteres, i han experimentat des de la revolució dels transports i les comunicacions fins a les innovacions tècniques en tots els camps.

Avenços que ara ens són tan quotidians com els bolígrafs o la televisió, les van viure amb l’expectació amb què ara assistim a l’escalada sense fi de l’esclat de les telecomunicacions i les xarxes socials. Un altre avenç ha estat la medicina, que precisament ha propiciat l’augment de l’expectativa de vida sobretot arran de la dècada dels anys 80. L’any passat hi havia gairebé 14.500 persones arreu de l’estat espanyol que havien arribat als 100 anys.

Etiquetes: Projecte Generacions · Sala Casa Oms