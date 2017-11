Primeres jornades de cogestió-autogestió d’arts visuals CAC Palma

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma, des de la Direcció General d’Arts Visuals i Programes públics organitza els dies 17 i 18 de novembre les primeres Jornades de cogestió i autogestió d’arts visuals CAC Palma. Es tracta d’unes primeres jornades formatives al voltant dels conceptes de cogestió i autogestió. Estan destinades a la diversitat de persones creadores de les arts visuals de les Illes Balears interessades a participar en la nova etapa del Centre d’Art i Creació Palma. L’activitat es farà a ses Voltes i serà gratuïta amb places limitades. Cal inscripció prèvia a solleric@palma.cat

El punt de partida de les jornades és la feina i el compromís adquirit per part de l’Ajuntament amb diversos col·lectius i entitats entorn de les arts visuals, amb els quals es consensuaren les línies d’actuació en un document marc, el punt de partida per a les sessions de treball. L’objectiu principal d’aquesta primera trobada és conformar i obrir un treball consensuat i de procés obert incorporant a les persones creadores interessades en el pro comú, per tal que el CAC Palma esdevingui un generador de projectes creatius per a la ciutat.

Dins la programació, s’ha contactat amb referents dins l’àmbit estatal de la cogestió municipal i la creació artística d’altres indrets que poden servir d’ajuda i formació. D’aquesta manera, hi participaran la mediadora cultural Paca Blanco d’Intermediae, del centre Matadero (Madrid); el tècnic cultural d’Harinera (Saragossa) Diego Garulo; el membre del col·lectiu de creació ‘LLámalo H’ (Saragossa) Javier Tobías, i el mediador cultural Jordi Ribes, amb experiència al centre cívic Can Felipa de Barcelona, entre d’altres.

Programa:

17 de novembre: de les 16 a les 20 hores es donaran a conèixer d’aprop les experiències dels ponents amb presentacions, dinàmiques grupals obertes sempre al diàleg entorn dels conceptes d’autogestió i cogestió, i posades en comú.

18 de novembre: de les 10 a les 14 hores es conformaran tres taules de feina rotatòries amb els/les assistents i l’ajuda dels ponents: una entorn dels recursos i els serveis municipals, una de convocatòries i accessos, i una per la conformació d’un grup generador d’activitat. De les 15 a les 18 hores es conformaran les conclusions de tot el que treballa, les prioritats d’actuació i el seguiment del CAC Palma.

Etiquetes: CAC Palma