La Galeria Iturria, carrer Unió 14 de Cadaqués, presenta del 3 d’agost al 2 de setembre Over the rainbow, primera mostra individual d’Albano a Catalunya. El jove artista avilès exhibeix les obres realitzades a Miami durant la seva estada amb el mestre Ignacio Iturria. Pintures sobre paper, tela i fusta, en diferents formats i tècniques mixtes: aerògraf, acrílics, olis, tintes, esmalt o grafit. Al seu treball més recent, que reinventa un nou llenguatge entre el rigor de la geometria i la riquesa de la creativitat plàstica, se suma l’escultura. “Treball l’obra tridimensional amb la mateixa idea acumulativa que desenvolupament sobre el llenç”.

Les pintures d’Albano són una lluita constant d’oposats, una dicotomia d’elements pulcrament mesurats davant centelleigs d’expressions plàstiques exacerbades. Colors que alguna vegada es van somiar trenquen sobre escaquers rigorosos que intenten ordenar una vida impossible de controlar pel diminut poder de l’ésser humà. En els seus dibuixos, pintures i escultures trobem cartes de color, paletes, quadrícules, escaquers, creus d’ajust, notes o mesuraments que abandonen l’ombra del llenç per a ser el tema principal de l’obra. “M’interessa rescatar i elevar a la màxima categoria el procés pel qual es construeix una imatge. En aquesta societat dominada per les imatges l’únic humà és l’acte de crear-les, és més, les imatges en si ja no em inquieten perquè han perdut tota credibilitat “.

Albano (Àvila 1988), actualment té el seu taller en els Thrifts Walk Studios de Cambridge, on resideix. Les seves obres estan presents en prestigioses col·leccions internacionals com BMW, Fundació Ankaria, Fundació Valparaíso, Fundaçao António Prates, Corts de Castella i Lleó o Fundaçao José Saramago; fruit d’exposicions individuals a Espanya, Portugal i Uruguai. En el seu currículum s’esmenten més de 50 premis, entre ells el premi BMW 2012 o el Obra Oberta 2015. Continua viatjant i aprenent, en el present any ha participat en el projecte Art Circle / Art Embassies d’Eslovènia.

A la imatge, Albano, “Atlas 1610. Mayoreo”, 2016.

Etiquetes: Albano · Galeria Iturria