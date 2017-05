Primera gran retrospectiva sobre Joan Castejón

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la Fundació Chirivella Soriano presenten, al Palau Joan de Valeriola de València, l’exposició retrospectiva més important realitzada fins a la data sobre l’obra de l’alacantí, Joan Castejón. L’exposició Joan Castejón. Retrospectiva pretén abordar per mitjà d’una àmplia mirada, la trajectòria artística de Joan Castejón (Elx, 1945), un dels creadors contemporanis més atractius de la Comunitat Valenciana i referent important per a joves artistes.

El comissari de l’exposició, Carlos Arenes, ha destacat que “després d’assistir com a alumne lliure a l’escola de Belles Arts de Sant Carles en València i celebrar en 1966 la seua primera exposició en la mateixa ciutat, va ser empresonat pel govern franquista entre 1967 i 1970 per assistir a una manifestació de l’1 de maig”. La soledat i angoixa d’aquest període va ser combatuda amb el dibuix com a teràpia, consolidant el seu estil i tècnica i produint al voltant de 2.000 dibuixos, entre ells, 400 retrats.

A l’exposició es mostren nombrosos dibuixos, la seva faceta més coneguda i amb la qual l’artista reconeix sentir-se més còmode “perquè tenen l’empremta de l’acabat d’inventar”. El seu dibuix ve marcat per la seva original destresa, aplicant ceres amb els dits sobre el paper, per a obtenir resultats impactants i solucions plàstiques que posteriorment traslladaria a la pintura, a l’oli.

Carlos Arenes ha manifestat que “com a artista autodidacta Joan Castejón va desenrotllar una tècnica que hui en dia és estudiada per molts jóvens artistes que assistixen als seus masterclass a Alacant, qüestió que també volíem destacar en esta exposició”.

A la mostra es poden observar, així mateix, algunes de les seves sèries més interessants com les dedicades al món de la literatura o la pintura, els homenatges a Antonio Machado, Miguel Hernández, Cervantes, a Goya o a Picasso. Destaca també la seva sèrie 40 anys d’història entorn al final del franquisme. A més, es presenta un conjunt representatiu de les seves escultures en bronze, la seva faceta menys coneguda.

L’obra de Castejón comprèn una àmplia visió cultural i filosòfica en la qual l’amor, la por, la llibertat, la pau, la història, la guerra o la soledat troben el seu espai. Segons el comissari “estos temes guarden una estreta vinculació amb el ser humà i amb la realitat de la nostra època i són plasmats per l’artista per a fer-nos partícips del seu discurs vital”.

L’exposició es pot veure al Palau Joan de Valeriola fins al 3 de setembre.

