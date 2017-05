Primera exposició retrospectiva dedicada a Lluís Peñaranda

El Museu de Granollers, c/Anselm Clavé, 40, presenta del 4 de maig al 2 de juliol Flor de cotó. Lluís Peñaranda. L’exposició està produïda pel Museu de l’Empordà i el Museu de Granollers i comissariada per Juliette Murphy i Cristina Masanés.

Aquesta és la primera exposició retrospectiva de l’obra de Lluís Peñaranda (Barcelona, 1947 – Figueres, 2010), un artista visual que va viure la seva infantesa i joventut a Granollers i que, des dels anys vuitanta, es va establir a l’Alt Empordà. Format en dibuix i disseny gràfic, la seva obra va participar en l’emergència de l’art conceptual a Catalunya, que a començament dels anys setanta va trobar un dels seus llocs d’eclosió a Granollers. Peñaranda va participar en esdeveniments cabdals com el I Concurs d’Art Jove Ciutat de Granollers o I Mostra d’Art Jove l’any 1971, juntament a d’altres artistes com Carlos Pazos, Ferran García Sevilla, Jordi Benito i Xavier Vilageliu.

Tot i els seus inicis com a artista de concepte, l’obra de Peñaranda aviat va derivar cap a un univers creatiu propi. Prenent com a títol un element de la natura que el que fascinava per la seva bellesa i alhora per la seva duresa –quan la planta del cotó es recol·lecta, les seves punxes ensangonen les mans–, Flor de cotó. Lluís Peñaranda proposa un trajecte objectual i visual per l’obra d’un artista que, fidel al dibuix, a l’art pobre i a l’objet trouvé, construeix un món ple de màgia, ironia i misteri.

A la imatge, obra de Lluís Peñaranda.

Etiquetes: Lluís Peñaranda · Museu de Granollers