Primera edició de CREA al Centre Cultural Tecla Sala

annaïs miró

El dia 29 de setembre de 2017, des de les 16h. fins a la mitjanit, tindrà lloc la primera edició de CREA, la festa del Districte Cultural , a l’Avinguda Josep Tarradellas, 44, de L’Hospitalet al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. Una celebració de l’art i la creativitat d’aquest particular districte de la ciutat. La jornada comptarà amb activitats que giren al voltant de l’art, la creativitat, la gestió cultural i el disseny: una masterclass, taules rodones, música en directe, teatre i recitals de poesia d’entitats i empreses que actualment formen part del Districte Cultural. CREA té l’objectiu d’aglutinar en un mateix dia i espai tot el teixit creatiu i artístic d’aquest districte tan singular de L’Hospitalet de Llobregat. Toni Sellés, del reconegut estudi Vasava impartirà la masterclass ‘Spervivència creativa: la llavor que vaig plantar dóna el fruit esperat?’. Hi haurà dues taules rodones: una sobre art i espai urbà amb els artistes visuals Arcadi Poch i Bàlu i una altra sobre les noves necessitats del sector cultural, amb Claudia Costa (Poblenou Urban District) i Boris Meggiorin (Europe Direct Nantes-Maison de l’Europe). Completen la programació micro-conferències, un recital de poesia, càpsules de teatre i performances, música en directe, sessions de dj i un market de disseny. CREA és, en definitiva, una festa on tots els que formen part d’aquesta xarxa es puguin conèixer, mostrar el que fan i celebrar l’art i la creativitat de L’Hospitalet.