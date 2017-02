Primer acte del 2017 d’Edicions Poncianes al Cafè del Born

Edicions Poncianes celebra el primer acte del 2017 al Cafè del Born. Es tracta d’una sessió de poesia i música. Els poetes Gerard Cisneros, Blanca Llum Vidal, Míriam Cano i Arnau Pons faran un recital poètic acompanyats per la guitarra de Raul Costafreda. Llegiran textos propis, així com algunes de les traduccions que han fet per a la col·lecció de pòsters Bèsties. L’acte tindrà lloc el dia 16 de febrer, al Cafè del Born (Plaça Comercial, 10), a partir de les 20.30 h.

Etiquetes: Cafè del Born · Edicions Poncianes