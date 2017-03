Presentada la vuitena edició del cicle expositiu “Empordoneses”

S’ha presentat a la Biblioteca Municipal de Figueres la vuitena edició del cicle expositiu i multidisciplinari Empordoneses, que com és habitual, aplegarà a un centenar d’artistes i durà a terme nombroses exposicions i activitats arreu de la comarca durant els propers mesos.

Com cada any, hi haurà un fil conductor creatiu per a tots els participants que en aquesta edició, serà: ‘Smartphones, 10 anys’; el qual com el seu indica, vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats ‘telèfons intel·ligents’, els quals van fer la seva aparició l’any 2007; i que des de llavors s’han convertit en un aparell indispensable en les nostres vides. Ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la post-veritat que creen, el control al qual ens sotmeten, o la simple i pura atracció per l’objecte.

La roda de premsa ha comptat amb la presencia de Pilar Farrés, coordinadora i alma mater del cicle, que ha volgut destacar “la implicació dels artistes, que un any més, són els veritables protagonistes”. Així mateix, Marta Felip, alcaldessa de Figueres, ha assenyalat “que Empordoneses és una de les fites culturals de l’any”; mentre que Sònia Martínez, Consellera de Cultura del Consell Comarcal, ha fet esmena a la “transversalitat municipal del cicle i ha demanat que cada any s’impliquin més municipis”; i Toni Martínez, Tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Roses, ha recordat que “Roses es va afegir l’any passat al cicle i si han repetit és per l’alt nivell de la mostra que es va presentar”.

El tret de sortida del cicle es donarà, com ha estat habitual als darrers anys, amb l’exposició multidisciplinària, que a la Casa Empordà s’inaugurarà el dia 10 de març a les 19 hores i que aplegarà una trentena de creadors. Pocs dies després, el 13 i 14, respectivament, s’inauguraran dues exposicions més al Consell Comarcal i el Museu del Joguet. Sense oblidar que el cicle es traslladarà al complet a la Sala d’Exposicions Ca l’Anita de Roses durant el mes de juny. A banda, durant aquests mesos també es duran a terme xerrades, performances o tallers familiars. Tot seguit us facilitem el calendari d’accions d’Empordoneses 2017 així com el nom dels artistes participants en cadascuna d’elles.

A la imatge, instal·lació que Mercè Cuartiella i Abdon Jordà exposaran a la Biblioteca fins a l’1 d’abril.

