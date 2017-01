Presentació d’IAM Weekend a Elisava

El dia 24 de gener a les 10.30 h. es presentarà a Elisava la tercera edició d’IAM Weekend, la trobada anual per a apassionats de la cultura d’internet a Barcelona. Durant l’esmorzar a més de descobrir-se el programa d’aquest any, tindrà lloc la xerrada ‘Explorant Utopies: Tendències de futur per a 2017/18′, a càrrec d’Andrés Colmenares (Co-Director d’IAM), i presentada per Javier Peña (director general d’Elisava), en la qual es repassaran les tendències de futur que actualment s’estan investigant, i que enllacen amb la temàtica central d’IAM Weekend 17. Finalment s’anunciaran nous ponents i més detalls sobre l’homenatge a Zygmunt Bauman, mort recentment.

Amb el suggerent títol ‘El Renaixement de les Utopies’, l’IAM Weekend 17 serà l’epicentre de la investigació anual d’Internet. L’esdeveniment programat per al cap de setmana del 27 al 30 d’abril de 2017 al Mercat de les Flors i Eloisava, comptarà amb la presència de més de 20 ponents que inclouen a Amani Al-Khatahtbeh, jove editora que desafia els estereotips construïts al voltant de les dones musulmanes en els mitjans; Nathan Jurgenson, teòric de xarxes socials i investigador en Snapchat; la realitzadora, activista política i feminista Jasmina Tesanovic; així com el marit d’aquesta última, el cèlebre novel·lista cyberpunk i periodista Bruce Sterling. Tots compartiran les seves perspectives a través de cinc sessions entrellaçades.

Etiquetes: Elisava · IAM Weekend