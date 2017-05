Presentació del projecte “Gotelé” a la Twin Gallery

annaïs miró

Del 5 al 27 de maig de 2017, les artistes Paula García Masedo i Andrea González presenten el projecte Gotelé per a la recuperació de les parets llises de la galeria Twin Gallery, al carrer San Hermenegildo, 28, de Madrid. El projecte pertany a Caniche Editorial, una intervenció site-specific a l’espai galerístic que aprofundeix en les pautes experimentals contingudes a The Way Things Go (Caniche, 2016) sobre les inesperades dinàmiques que generen els fluxos d’informació així com les pròpies qualitats i simbolismes dels objectes. Tota la càrrega semàntica se sintetitza d’una manera radical i violenta sobre els paraments verticals d’una galeria d’art. Contenidors asèptics i silents forçats per un expresionisme neobarroc i impostor. L’asèpsia tornarà a les parets una vegada finalitzada la intervenció, il·lustrant un procés totalment improductiu, fent coses que en definitiva no condueixen a res, a la manera de Francis Alÿs. Posar el focus sobre el pur espai físic delimitat i sobre els estèrils i efímers processos de transformació de l’entorn descobreix un context socioeconòmic complex que genera recorreguts entre allò amateur i allò professional, entre el domèstic i l’espai públic relacional. El domèstico gotelé concebut per dissimular la imperfecció dels paraments es projecta sobre la galleda blanca, dispositiu semblantment simulador de realitats i alienitats. La intervenció es complementa amb un joc de miralls propositius que anuncia la pròpia destrucció de la peça. El Proyecto para la recuperación de las paredes lisas de la galería no ve a documentar la intervenció que tenim davant nostre sinó a passar comptes amb el seu futur.

Etiquetes: Andrea González · Caniche editorial · Paula García Masedo · Twin Gallery